زراعة اللحية تغري شبان بروكلين في نيويورك

تعج مراكز جراحة التجميل في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية بشبان ينتظرون إجراء زراعة شعر اللحية. ويتنامى الطلب على عمليات زراعة اللحى -التي تجرى تحت تخدير موضعي ويتم خلالها نقل بصيلات من شعر الرأس إلى الوجه - بين من يعيشون في الأحياء الأكثر هدوءا في بروكلين.

وتعقيباً على الموضوع، قال يايل هالاس، وهو جراح تجميل يعمل في مانهاتن، إن عددا متزايدا من الشبان في أواخر العشرينيات إلى أوائل الأربعينيات من العمر تجرى لهم جراحة زراعة اللحية التي قد تصل تكلفتها إلى سبعة آلاف دولار. وأضاف هالاس "إنهم شبان يعيشون في بروكلين، يبدو عليهم الهدوء ويميلون للعمل في مجال الفنون التشكيلية".



ويسافر شبان من نيويورك إلى ولايات بعيدة مثل فلوريدا للخضوع لعمليات زراعة اللحى التي تستغرق يوماً واحداً دون إثارة أي شبهة.

