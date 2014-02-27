فريق كاراتيه نسائي في قطاع غزة بالحزام الأسود

تمارس مجموعة من الفلسطينيات رياضة الكاراتيه في نادي غزة الرياضي بمدينة غزة، واستطاعت الفتيات الحصول على الحزام الأسود وهو أعلى درجات الخبرة في الفنون القتالية.

وتفتخر روزان رشيد (16 سنة) بإنجازها رغم التقاليد المحافظة في غزة، والتي تعتبر الكاراتيه رياضة عنيفة تقتصر ممارستها على الرجال.

وقالت روزان إن عادات وتقاليد المجتمع الغزاوي ترفض ممارسة الفتاة للرياضة، والاعتراض يزداد بالنسبة لرياضة الكاراتيه التي يعتبرها البعض لعبة عنيفة.

وبدأ عماد حماد يعمل مدرباً لرياضة الكاراتيه عام 1997 وهو يتولى حالياً الإشراف على تدريب فرق الكاراتيه بنادي غزة الرياضي.

وذكر حماد، الذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، أن الفتيات الفلسطينيات يتوقفن عن ممارسة اللعبة بعد الزواج.

لكن نور أبو ندى، عضو الفريق النسائي، قالت إنها تعشق اللعبة وستظل تمارسها دون توقف. وأضافت: "الكاراتيه رياضة كثير حلوة وكثير مفيدة للجسم، وتبني شخصية الفتاة".

وينظم نادي غزة الرياضي دورات لتعليم الكاراتيه للفتيات اللاتي يلتحقن بالتدريبات في بادئ الأمر لاكتساب بعض الدراية بأساليب الدفاع عن النفس. ويأمل فريق غزة النسائي للكاراتيه الاشتراك في بطولات محلية للعبة.