محكمة تأمر "يوتيوب" بحذف "براءة المسلمين"

أمرت محكمة استئناف اتحادية أميركية شركة "غوغل" بحذف فيلم "براءة المسلمين" المناهض للإسلام من موقع "يوتيوب" التابع للشركة.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رفضت المحكمة دفاع "غوغل" بأن حذف فيلم "براءة المسلمين" يشكل تقييداً لحرية التعبير وينتهك الدستور الأميركي

يذكر أن الممثلة سيندي لي جارسيا، اعترضت على الفيلم للمحكمة بعدما علمت أنه ضم مقطعا أدته لفيلم آخر أدخل عليه تغيير جزئي واستخدم فيه بشكل يسيء للإسلام، وقالت إن هذا الأمر يهدد حياتها بالخطر. وقالت كريس أرمينتا، المحامية عن جارسيا، إنها سعيدة بقرار المحكمة. وأضافت أن "الفيلم الدعائي يختلف جذريا عن كل ما كان بوسع السيدة جارسيا تخيله عندما أبلغها المنتج بأنها تمثل في فيلم مغامرات".

وكان الفيلم "المسيء للإسلام" أثار موجة واسعة من الجدل والاحتجاجات في دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في أواخر 2012. كما أثار موجة احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في دول من بينها مصر وليبيا في العام 2012.

وتزامن الغضب مع هجوم على منشآت دبلوماسية أميركية في مدينة بنغازي شرق ليبيا، أدى إلى مقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا. وتعرضت سفارات أميركية وأجنبية أخرى للاقتحام في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وكانت "غوغل" رفضت حذف الفيلم من "يوتيوب" رغم ضغوط من البيت الأبيض وجهات أخرى رغم أنها حجبت الفيلم في دول معينة منها مصر وليبيا.

