ببغاء يرشد المحققين إلى قاتل صاحبته في الهند

قدم ببغاء منزلي مساعدة حاسمة لرجال الشرطة في الهند، بعد أن أرشدهم إلى مرتكب جريمة قتل صاحبته، بحسب ما أعلنت، الخميس، مصادر في عائلة القتيلة. وعثر على السيدة الضحية البالغة من العمر 55 عاماً قتيلة في منزلها في آغرا، شمال البلاد وقد سرقت مجوهراتها، وذلك في العشرين من فبراير الجاري.

وبدأ أقارب السيدة القتيلة يلاحظون شيئاً مريباً، إذ كان الببغاء يتوتر كثيراً كلما اقترب منها ابن أحد أشقائها، ويدعى أشوتوش، أو كلما ذكر اسمه.

وفي تفاصيل القضية، أشارت أجاي شارما، إحدى قريبات الضحية، إلى أنهم لاحظوا تصرفات مريبة من قبل الببغاء في كل مرة كانوا يذكرون فيها اسم اشوتوش، إذ كان الطير يصرخ ويتصرف بشكل غريب. وأضافت قائلة "نقلنا الأمر إلى الشرطة"، وبالفعل، تبين أن يد هذا الشاب تحمل آثاراً من عضة كلب قريبته القتيلة، وقد أوقفته الشرطة بتهمة القتل باستخدام سلاح ناري.

من جهته، قال مسؤول في الشرطة في آغرا "لقد قدم لنا الببغاء مساعدة كبيرة".