حديقة حيوان في المجر تعرض بطريقين من فصيلة "الكاب"

تعرض حديقة الحيوان في مدينة سزيغيد المجرية (170 كيلومتراً جنوب بودابست)، طائري بطريق من فصيلة نادرة ولدا في شهر يناير المنصرم.

وينتمي هذان الطائران (ليلا وغيلب) إلى فصيلة بطريق الكاب، الفصيلة الوحيدة المتبقية من طيور البطريق الإفريقية.

ولم يتبق من هذه الفصيلة سوى 200 ألف طائر كحد أقصى، بعدما كان عددها يربو على المليون قبل قرن. لكن تكاثر هذا الحيوان في الأسر يتم بوتيرة بطيئة.

ويبلغ طول صغار البطريق ما بين 40 و60 سنتيمتراً، ووزنه بين كيلوغرامين وأربعة كيلوغرامات، ومتوسط عمر هذا الطائر 20 عاماً في الأسر، و10 أعوام فقط في الطبيعة.

وتعد حديقة سزيغيد التي تأسست في العام 1989، أحدث حدائق الحيوان في المجر، والأكبر في مساحتها إذ تمتد على 45 هكتاراً.