روسيا تكافئ أبطالها بسيارات فارهة بعد فوزها بالذهب

كافأت روسيا رياضييها الذين ساعدوها على تصدر جدول الميداليات في ألعاب "سوتشي" الأولمبية الشتوية، فمنحت سيارات رياضية فارهة إلى 13 ممن حصلوا على ميداليات ذهبية، و20 آخرين صعدوا لمنصات التتويج.

وقال رئيس الوزراء، ديميتري ميدفيديف، للرياضيين في حفل التسليم الذي أقيم بالقرب من الكرملين "لو تحدثنا بصراحة لا يوجد أي حدث في التاريخ المعاصر لبلدنا تمكن من تعزيز أمتنا وشعبنا". وأضاف "منحتونا هذا الشعور بالفخر. لم تفعلوا ذلك في يوم عادي، لكن في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أرضنا".

يذكر أن روسيا حصلت على 13 ذهبية، و11 فضية، وتسع ميداليات برونزية في الألعاب التي اختتمت الأحد الماضي.