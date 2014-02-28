كلاب لتشجيع الأطفال على القراءة في أستونيا

في إحدى مكتبات أستونيا يقرأ أطفال كتباً بصوت عال على مسمع كلاب، وهو أسلوب يرمي إلى تشجيع الأطفال على الثقة بأنفسهم.

وقالت المسؤولة عن هذا المشروع، أيوا روتس، لوكالة فرانس برس "القراءة بصوت عال أمام كلب طريقة مثلى تتبع مع الأطفال الذي يعانون من مشكلات مع القراءة، أو الذين لا يتمتعون بثقة بأنفسهم".

وأضافت "الكلاب تستمع بصمت، وهي لن تبدي أي انتقاد بخلاف الأطفال والكبار، وعلى ذلك فإن هذه الجلسات تساعد الأطفال على اكتساب الثقة بالنفس والتعبير عن أنفسهم بحرية".

وأطلق هذا البرنامج التعليمي الفريد من نوعه في فبراير، وهو مجاني ومتاح أمام كل الراغبين.

وتراوح أعمار معظم المشاركين فيه بين الخامسة والسادسة، لكن هناك أيضا من هم بعمر العاشرة.

ويختار الأطفال بأنفسهم أي كلب يريدون، ومن ثم يقرأون على مسامعه كتابا على مدى نصف ساعة كل مرة.