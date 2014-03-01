اتحاد كرة القدم الدولي يسمح بارتداء الحجاب والعمامة

سمح مجلس اتحاد كرة القدم (إيفاب)، الذي يسن قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم، رسمياً، اليوم السبت، بارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات.

وقال أمين عام الاتحاد الدولي، جيروم فالكه، إثر عقد الجمعية العمومية رقم (128): "لقد تم إقرار السماح بارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب".

وتابع: "سيكون مجرد حجاب عادي، شرط أن يكون من نفس لون قميص الفريق. والقرار يشمل كل الاتحادات حول العالم"، مؤكداً أن استضافة الأردن لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة عام 2016 لعبت دوراً حاسماً في اتخاذ هذا القرار.

وأوضح: "لقد جاء الطلب من الدول الإسلامية، لأنها اعتبرت أن هذا الأمر يساهم في تشجيع كرة السيدات في دولها".

وأضاف: "سمح للرجال أيضاً بارتداء العمامة"، في إشارة إلى الطلب المقدم من طائفة السيخ في كندا.

وكانت السلطات الإدارية لكرة القدم منعت حتى عام 2012 ارتداء الحجاب بحجة إمكانية التعرض للإصابات في العنق أو رأس اللاعبات، لكن المجلس قرر رفع هذا المنع من أجل تجربة ارتداء الحجاب على مدى عامين بطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وإثر هذه التجربة التي استمرت أشهراً عدة، اعتبر المجلس أنه "لا مؤشرات تعيق ارتداء الحجاب" إذا احترمت التعليمات التي وضعت من أجل تحقيق ذلك.