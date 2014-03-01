المطر يسبب "كارثة أزياء" لجميلات الأوسكار

يبدو أن المطر سيشكل مشكلة لنجوم حفل الأوسكار، إذ قد يتحول البساط الأحمر الذي يبلغ طوله 500 قدم في حفل توزيع الجوائز في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلى كارثة أزياء.

فقد أدت عاصفة أمطار قوية نادرة في جنوب كاليفورنيا أمس الجمعة إلى ابتلال أجزاء من البساط الأحمر الذي مد على جادة هوليوود التي تمثل المدخل الرئيس لنجوم السينما إلى الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار.

وقضى عشرات من العمال صباح الجمعة في تأمين البساط الأحمر من المطر المتساقط قبل 48 ساعة من وصول المشاركين في الحفل بثيابهم الفخمة وحليهم الفاخرة. وأزالوا بركاً من الماء تجمعت فوق الخيمة التي نصبت لحماية النجوم من المطر، في حين سارع آخرون لسد أي تسرب ومسح الماء من على الغطاء البلاستيكي الذي وضع فوق البساط الأحمر.

وكان المطر قد بدأ في لوس أنجلوس مساء الخميس، وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إنه من غير المتوقع أن يتوقف قبل صباح الأحد، أي قبل ساعات من بدء نجوم هوليود في السير على البساط.