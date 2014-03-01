زايد حتى أوصل ألماسة لـ83 مليون دولار وتخلف عن الدفع

استردت صالة مزادات "سوثبي" ألماسة "النجمة الوردية" التي حققت رقما قياسيا عالميا في نوفمبر الماضي، بعدما تخلف مشتريها عن السداد.

وكان ايزاك وولف، الذي يعمل في صقل أحجار الألماس ومقره نيويورك، قد فاز، خلال مزايدته على شراء الألماسة، على ثلاثة منافسين بعدما بلغ سعر الألماسة الوردية النقية 83.02 مليون دولار أميركي، في المزاد الذي أقامته "سوثبي" في نوفمبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

وأعلنت "سوثبي" مؤخراً أنها "ألغت إيرادات العمولة" المرتبطة بالألماسة نتيجة لتخلف المشتري.. وأعادت تسجيل الألماسة الوردية في قائمة ممتلكاتها، وقيمتها بـ72 مليون دولار.

ومن جهته، قال باتريك ماكلايمونت، المدير المالي لـ"سوثبي" في اتصال مع محللين: "نجري مفاوضات حاليا مع المشتري كما ندرس أيضا بدائل أخرى.. في الوقت الراهن نشعر براحة إلى حد ما فيما يتعلق بتقييمنا ونرى أن القيمة الحقيقية للألماسة بهذا الثمن".

يذكر أن سعر الألماسة التي يبلغ وزنها 59.60 قيراطا والتي أطلق عليها اسم "الحلم الوردي" قد قدّر قبل المزاد بـ61 مليون دولار.

وكانت هذه الألماسة محط الأنظار في مبيعات المجوهرات في نوفمبر في "سوثبي" في جنيف، والذي سجل أعلى إجمالي مبيعات للمجوهرات في مزاد فردي في التاريخ عند 199.50 مليون دولار.