صرخة "يحيا هتلر" تقضي على سياسي بولندي

اعتذر سياسي بولندي كبير ينتمي إلى الحزب الحاكم عن صياحه وهو مخمور بالتحية النازية، قائلا "يحيا هتلر!" في موظف جمارك ألماني. كما استقال من رئاسته لتكتل حزبه في البرلمان الأوروبي.

من جهته، قال "ياتسك بروتوشيتش" عبر حسابه إنه احتسى زجاجتين من النبيذ

خلال رحلته من وارسو إلى فرانكفورت، ثم دخل بعد ذلك في جدال مع موظف الجمارك عندما كان يحاول مغادرة صالة الوصول بالمطار.

وأدى هذا الحادث إلى إحراج رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الذي يحاول بناء شراكة جديدة مع برلين من خلال تنحية العداوات التي ما تزال باقية بعد الاحتلال الألماني لبولندا في الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن حزب المنتدى المدني الذي ينتمي إليه تاسك، أن بروتوشيتش أبلغ رئيس الوزراء باستقالته من مناصبه كرئيس لحملة الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في مايو المقبل، ومنصبه كزعيم لكتلة حزب المنتدى المدني في البرلمان الأوروبي.

في حين قدم بروتوشيتش اعتذاراته لأي شخص "تسبب تصرفي غير المناسب في ألم له".