مومس تربح دعوى تحرش جنسي في نيوزيلندا

دانت محكمة في نيوزيلندا صاحب بيت للدعارة بالتحرش الجنسي بإحدى العاملات عنده، في قرار لاقى ترحيباً من المومسات في هذا البلد الذي يعد من أكثر البلاد ضماناً لعدم وقوعهن في الاستغلال.

وقالت المدعية أمام محكمة حقوق الإنسان، إن صاحب العمل يظن بإمكانه أن يفعل ما يحلو له مع الفتيات العاملات لديه.

وحكم على الرجل بدفع تعويض إلى الشابة بقيمة 25 ألف دولار نيوزيلندي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية التي وصفت هذا الحكم بأنه الأول في العالم.

وقالت المحكمة في نص الحكم إن صاحب العمل وعلى مدى 3 أشهر تعرض للشابة بالترهيب والإهانات لتخضع له.

وأضافت: "من حق العاملات في الجنس أن يلقين حماية ضد التحرش الجنسي مثل غيرهن".

يذكر أن نيوزيلاندا شرعت الدعارة وقننتها في العام 2003.