هذا ما يحويه "كيس" الأوسكار.. هدايا بـ 85 ألف دولار

لا داعي على ما يبدو للشفقة على النجوم الذين لن يفوزوا بالأوسكار، فكيس الهدايا الذي يحصل عليه كل ممثل أو مخرج يرشح اسمه للفوز وإن لم يحصل على الجائزة، كاف.

فقد كشف موقع "بيزنيس انسايدر" الإنجليزي أن الهدايا التي يحصل عليها كل مرشح للأوسكار تقدر بما يقارب 85 ألف دولار. وتتراوح بين رحلات استجمام إلى هاواي أو اليابان وغيرها من البلدان، فضلاً عن قسائم في منتجعات السبا وصالونات التجميل العالمية، مروراً بالهدايا الصغيرة والقيمة.

فالكل رابح بفضل هذا "الكيس" الذي يحوي ما يفرح قلب الممثل أو المخرج المكسور لعدم فوزه بتمثال الأوسكار الشهير. ويتضمن الكيس أكثر من 50 هدية تتراوح قيمة الواحدة منها ما بين 6 دولارات و16 ألفاً.

ويبدو أن الشركات التي تتبرع بتلك الهدايا باتت تتهافت سنوياً على تلك المناسبة، التي تعتبرها بمثابة دعاية ترويجية كبيرة لاسمها ولمنتجاتها، من شأنها أن تدر عليها أرباحاً لاحقة.

يذكر أن حفل الأوسكار سيقام في دورته الـ86 لعام 2014 مساء الأحد في مسرح "دولبي" في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تقام التحضيرات ويتبختر النجوم على البساط الأحمر.

ويشكل الحدث مناسبة لتسابق أهم مصممي الأزياء في العالم على لباس النجمات.