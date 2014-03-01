"وسائل غير قاتلة".. للتخلص من البجع في نيويورك

تعهدت وكالة الحفاظ على البيئة في ولاية نيويورك، أمس الجمعة، بتعديل خططها للقضاء على البجع الصامت في الولاية، وذلك بعد أن تسببت هذه الفكرة بغضب عام بين سكان نيويورك.

ووعدت الوكالة، التي تعد أعلى هيئة للحفاظ على البيئة في الولاية، بدراسة "وسائل غير قاتلة" للحد من تكاثر البجع البري والتخلص منه، وقد تتضمن هذه الوسائل تسميم أعشاش هذه الطيور.

وكانت الوكالة قد أعلنت في أواخر العام الماضي عن خطة للقضاء على البجع الصامت الموجود في الولاية بالكامل بحلول عام 2025.

وأتى هذا القرار بعد أن أكد مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن البجع الصامت نوع شرس وعدواني، ويشكل تهديدا على الأفراد والحيوانات القاطنة في هذه البيئة.

وإثر هذا الإعلان تدفقت التعليقات والخطابات الاحتجاجية على الوكالة، مدافعة عن هذه الطيور المرتبطة بقصص الحب والأساطير.

يذكر أن البجع دخل ولاية نيويورك في أوائل القرن الـ19 بعد استيراده من قارتي أوروبا وآسيا لتزيين المتنزهات.

ويعد البجع الصامت ذو الرقبة المقوسة الرشيقة والمناقير البرتقالية رمزا للحب والإخلاص بسبب كون تزاوجه يستمر مدى الحياة.