أشهر ملاهي لندن يمنع كارديشيان من الدخول بفرائها

كيم كرديشيان وغيرها من عشاق الفراء والمشاهير الذين يرتدونه لن يكونوا موضع ترحيب في ملهى" Mahiki" الذي يعتبر أبرز ملاهي لندن الليلية وأكثرها شهرة، حيث أعلن الملهى عن وضعه حظراً على مرتدي الفراء الطبيعي.

وتدعم جمعية بيتا المدافعة عن حقوق الحيوان في الولايات المتحدة الأميركية هذا الاتجاه، ووضعت لائحة كتب عليها كلمة "فراء" مع إشارة منع، وذلك على باب نادي "My fair"، وذلك وفقاً لموقع "Entertainment" .

وكتبت النجمة كيم كارديشيان في مدونتها عام 2009، "تناقلت العديد من المجلات مؤخراً خبرا عن تخليّ عن ارتداء الفرو، ولكني أقدر الأشخاص الذين تخلوا عن الفرو من بين أزيائهم، ولكني أؤكد بأني لست منهم".

ويرحب الملهى بالنجوم الذين اعتزلوا لباس الفرو مثل هيلين فلاناغن والنجمة لوسي واتسون، وسيكون من نصيبهم حضور حفل يوم الخميس في الملهى الراقي.

وصرح أحد مصممي الديكور الداخلي : "أنا بالتأكيد مع فكرة التخلي عن الفرو، ولكني غير قادر على تخيل التصاميم الجميلة والرائعة بدون وجوده".

وقال الممثل عن بيتا: "نحن نقدر أي أحد يفضل الرحمة وعدم استخدام الفراء الطبيعي، لذلك نحن نحيي" Mahiki" لاتخاذ موقف ضد الفراء الحقيقي، ونأمل أن نرى الأندية الأخرى تحذو حذوها".