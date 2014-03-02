سفاحة تقتل 3 أصدقاء.. وتعتذر عن محاولتها قتل غريبين

حكم القضاء البريطاني، أول أمس الجمعة، على شابة في الـ31 من عمرها بالسجن مدى الحياة، لإدانتها بقتل ثلاثة رجال ودفن جثثهم في حفر.

ولم تبد هذه الشابة، وتدعى جوانا دينيبي، أي ندم على هذه الجرائم الثلاث التي استهدفت رجالا تعرفهم، لكنها اعتذرت من رجلين لا تعرفهما حاولت قتلهما، فيما كانت متوارية عن الأنظار العام الماضي.

والرجال الثلاث الضحايا هم صاحب البيت الذي كانت تقيم فيه، وشريكها في السكن، وصديقها.. اللذين قتلوا كلهم طعنا.

وفور العثور على جثث القتلى، هربت جوانا إلى مدينة بعيدة عن لندن، حيث طعنت رجلين أيضا اختارتهما عشوائياً، دون أن تنجح في قتلهما.

واعتبر القاضي في محكمة بلندن أن جوانا دينيبي "مجرمة سفاحة، متوحشة، وأنانية، وتتلاعب بالناس".

وبحسب القاضي، فإن جوانا أخبرت طبيبها النفسي أنها قتلت لتختبر الشعور، و"لأعرف ما إذا كنت حقا باردة كما أظن، بعد ذلك استهواني القتل".

وعند النطق بالحكم، ابتسمت جوانا وضحكت.