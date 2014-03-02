كلوديا شيفر ترفض عشاء مع ثري عربي بمليون ونصف دولار

كشفت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلوديا شيفر أنها تلقت عرضاً من ثري عربي لتناول العشاء معه مقابل مليون جنيه إسترليني ما يعادل نحو مليون وستمائة ألف دولار.

وأكدت شيفر (42 عاماً) أنها رفضت العرض قبل أن تقبل به عارضة أزياء أخرى لم تفصح عن اسمها، من جهتها طرحت صحيفة "الغارديان" البريطانية استطلاعا للرأي للنساء البريطانيات حول إذا ما كنَّ يقبلن بمثل هذا العرض، لتأتي النتيجة بالموافقة من 85% من النساء المشاركات في الاستطلاع.

وكشفت شيفر في برنامج حواري على القناة التلفزيونية البريطانية "آي تي في" بث أمس، أنها تلقت عروضا غريبة خلال بروزها كواحدة من أجمل عارضات الأزياء في العالم، وقالت إنها "تلقت الكثير من العروض الغريبة، ولكن أغربها كان من ثري عربي سأل عن إمكان استئجارها لعشاء في مقابل مليون جنيه إسترليني، لكنها رفضت وقبلت عارضة أزياء أخرى عرضه".

وقالت أيضاً إنها "كانت فاشلة في المدرسة، إذ لقبها الجميع بالبطة بسبب مشيتها المضحكة لطول قامتها، ولم يكن لديها أي أصدقاء".

واعترفت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة بأنها "إنسانة خجولة عندما يكون هناك الكثير من الناس، وتشعر أنها على ما يرام أمام عدد قليل منهم، لكن عرض الأزياء ساعدها على التأقلم مع هذا الشعور بمجرد أن تضع ماكياجها وتؤدي دورها".

