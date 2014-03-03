من الفائز في معركة الثعبان والتمساح؟

نشب عراك صامت لكن لا هوادة فيه بين أفعى وتمساح في شمال شرق أستراليا دام عدة ساعات أمام متفرجين مذهولين بالأفعى التي التهمت التمساح في نهاية المطاف.

وتعارك الحيوانان "في المياه"، على حد قول ترايفيس كورليس الذي شهد على هذه الحادثة التي وقعت في بحيرة موندارا في مقاطعة كوينزلاند.

وقامت الأفعى وهي من نوع "الاصلة" على ما يبدو ويبلغ طولها 3 أمتار بالالتفاف حول التمساح البالغ طوله مترا تقريبا.

وقال ترايفيس كورليس وكالة فرانس برس "كنا نقف ونتفرج مذهولين"، وبعد عدة ساعات جرّت الأفعى التمساح إلى ضفة البحيرة. وهو كان قد نفق عندما أفلتته.

وتابع قائلا "اختفى التمساح بعد 10 دقائق"، فقد التهمته الأفعى.

وتتواجد تماسيح المياه العذبة في بحيرة موندارا الواقعة في منطقة تنتشر فيها الأفاعي أيضا. لكن ترايفيس كورليس أكد أنها المرة الأولى التي يشهد فيها على عراك فتاك بين الحيوانين الزاحفين.

