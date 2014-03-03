بالصور.. قصر الرئاسة الأوكراني يتحول لمزار سياحي

ظهرت صور جديدة للقصر الرئاسي الذي كان يعيش فيه الرئيس الأوكراني السابق، والذي ظهرت به مظاهر البذخ والترف. فقد تحول القصر الرئاسي، الذي يقع في منطقة مزهرية، التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة عن العاصمة كييف، إلى مزار سياحي جديد، وذلك بعد هروب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا.

وشهد المزار السياحي الجديد تدفقاً غير مسبوق من الزوار، لمشاهدة مظاهر الترف والعظمة التي كان الرئيس السابق ينعم بها، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" اليوم الاثنين.

فيديو يظهر حديقة الحيوانات التي يحويها القصر To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

فالقصر به ملعب غولف، ومهبط لطيارة هليكوبتر، وما يدعو للسخرية أن هذا القصر يقع في بلد متوسط الدخل للفرد به لا يتعدى 300 دولار بالشهر.

وأسفل القصر يوجد مرآب به أفخر وأغلى أنواع السيارات الرياضية في العالم، والتي تتخطى أسعارها ملايين الدولارات. أما حديقة القصر، فتحوي أفضل فصائل النعام الأسترالي والإفريقي.

وتظهر تلك الصور، بينما تقترب كل من أوكرانيا وروسيا من حرب قد تؤثر على استقرار أوروبا، وربما العالم بأكمله.