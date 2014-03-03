جائزة بن راشد للسلام ترفع قيمتها لـ1.5 مليون دولار

أعلن مجلس أمانة جائزة محمد بن راشد للسلام أمس عن ارتفاع قيمتها إلى مليون ونصف مليون دولار.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ورئيس مؤتمر دبي العالمي للسلام حمد الشيباني إن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وافق على شعار الجائزة وقيمتها المالية.

وأوضح وفقاً لصحيفة الخليج أن تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون دولار كقيمة للجائزة بناء على مقارنة معيارية لجوائز السلام العالمية، ولتصبح بذلك أغلى جائزة على مستوى العالم تعكس رؤية الشيخ محمد راعي الجائزة وإيمانه الدائم بأن لا شيء أغلى من السلام.

وأكد الشيباني أن لجان الجائزة المتخصصة تعكف حالياً على اختيار شخصية السلام، وفق المعايير التي وضعت لاختيار هذه الشخصية التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي تسعى إلى تكريم الشخصيات أو الجهات ذات الإسهامات المتميزة في القضايا المرتبطة بالسلام العالمي، بما يكفل تحقيق تنمية مستدامة في مختلف أرجاء المعمورة، والدفع قدماً باتجاه تكريس روح المبادرة والتفاعل مع القضايا المتعلقة بالسلام، في الوقت الذي يميز هذه الجائزة آلية مبتكرة في عملية اختيار المكرمين، بحيث تضاهي أرقى الجوائز العالمية في هذا المجال.

يذكر أن مؤتمر السلام العالمي في دورته الثالثة ينطلق خلال الفترة الممتدة بين 16 إلى 18 أبريل المقبل، بمشاركة عالمية من شخصيات وجهات محبة للسلام.