2.63 مليون تغريدة لصورة إيلين لنجوم الأوسكار

حطمت صورة نشرتها إيلين دي غينيريس مقدمة حفل الأوسكار في دورته الـ86 على "تويتر"، الرقم القياسي لإعادة التغريد، حيث وصل عدد التغريدات إلى مليون و636 ألف تغريدة حتى الآن.

وضمت الصورة العديد من النجوم الذين أصروا على القيام من مقاعدهم لمشاركتها الصورة، ومنهم، ميريل ستريب، جينفر لورانس، برادلي كوبر، جوليا روبرتس، وبراد بيت، انجلينا جولي، لوبيتا نيونج.

وجمعت إيلين النجوم لتلتقط الصورة بهاتفها الشخصي، ولكنها فشلت في التقاطها بنفسها، لذلك عرض برادلي كوبر مساعدتها، والذي كان جالسا في المقدمة مما مكنه من التقاط الصورة بضحكته الساذجة.

وعلقت إيلين دي غينيريس على الصورة قائلة: "كنت أتمنى أن يكون ذراع برادلي أطول"، في إشارة إلى رغبتها في ضم المزيد من النجوم إلى الصورة.

يذكر أن النجمة إيلين اختيرت لتقديم حفل الأوسكار لهذا العام، وسبق لها الوقوف على نفس المنصة لأول مرة عام 2007، وحصلت على ترشيح لجائزة Emmy.