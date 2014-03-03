عيادات التجميل تستنزف الملايين من جيب اللاعب روني

استنزفت عيادات التجميل ملايين الدولارات من جيب نجم كرة القدم البريطاني واين روني وذلك بمجرد إبرامه عقداً يحصل بموجبه على 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً (نصف مليون دولار)، حيث تقول مصادر إعلامية بريطانية أنه خضع لعملية تجميل في الوجه، فيما نفى ناطق باسمه هذه الادعاءات.

وتمكنت جريدة "ديلي ميل" البريطانية من ضبط صورتين لمهاجم فريق مانشستر يونايتد واين روني البالغ من العمر 27 عاماً، حيث يتبين من الصورتين التي تم التقاط إحداها قبل شهور أنه أجرى مؤخراً عملية تجميل "بوتكس" في وجهه ليتغير شكل جبهته بشكل لافت.

وكان روني قد أجرى عملية تجميل في أذنه تكلفت 30 ألف جنيه استرليني (50 ألف دولار)، وهي العملية التي كانت قد تسببت في غيابه عن الأضواء لفترة لافتة.

ونقلت "ديلي ميل" عن خبراء في عيادات تجميل قولهم إن "تغيراً دراماتيكياً" طرأ على مظهر اللاعب روني مقارنة بما كان عليه في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في أكتوبر الماضي، وهو ما يشير الى خضوعه لعملية تجميل في جبهته بالوجه.

ونفى ناطق باسم نجم كرة القدم البريطاني روني هذه الادعاءات بقوة، وقال إنه لم يخضع مؤخراً لأية عمليات تجميل.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن تيمور شعيب، وهو طبيب تجميل في إحدى عيادات مدينة جلاسكو شمالي المملكة المتحدة، قوله إن روني "يبدو كشاب جميل، ومظهره حسن.. جبهته تبدو جيدة جداً"، مضيفاً "التغييرات المتناسقة على وجهه تظهره وكأنه قد أجرى علاجاً بالبوتكس".

من جهته قال جيمس ماكديارميد، من إحدى عيادات التجميل في تشيلتينهام "أعتقد بأنه أجرى علاجاً بالبوتكس في عضلات جبهته بالوجه".

يشار الى أن واين روني كان قد أجرى عملية تجميل في أذنه في العام 2011، وهي أول عملية تجميل يجريها، وتكلفت 30 ألف جنيه استرليني، وأكدها في ذلك الحين في تغريدة له عبر "تويتر".

