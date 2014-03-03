فساتين نجمات هوليوود في الأوسكار.. تنافس من نوع فاخر

تزينت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2014 الذي أقيم ليل أمس، في لوس أنجلوس بأجمل صيحات الموضة وأحدثها على النجمات العالميات اللاتي يرتدين من أفخر وأفخم الماركات العالمية من فساتين السهرة مرورا بالمجوهرات باهظة الثمن والأحذية والحقائب اليدوية.

ووصفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية حفل أوسكار 2014 بأنه "أكبر ليلة تقام في الوسط الفني وأعظم عرض للأزياء على الأرض".

وجذبت كيت بلانشيت التي فازت بجائزة أفضل ممثلة الأنظار بفستان من تصميم أرماني بلون "البيج" من قماش الدانتيل الراقي المطبع بالورود بالبيج الذهبي، مع مجوهرات "شوبارد".

فيما تألقت جنيفر لورانس بفستان طويل برتقالي من توقيع "ديور" بدون أكمام.

أما لوبيتا نيونج التي فازت بأفضل ممثلة مساعدة تألقت بفستان من اللون الأزرق السماوي من ماركة "بارادا"،

فيما ارتدت إيمي آدمز من دار الأزياء العالمية "غوتشي" فستانا أزرق غامقا "كحلي" وبدون حمالات،

فيما اختارت ساندرا بولوك فستانا بنفس اللون من الساتان بدون حمالات أيضا من توقيع إلكساندر ماكوين ومجوهرات لورين شوارتز.

أما النجمة الأميركية أنجلينا جولي التي وصلت مع صديقها النجم العالمي براد بيت فخطفت الأنظار من خلال اختيارها لفستان من الدانتيل الشفاف المرصع من توقيع إيلي صعب.

وتألقت نعومي واتس بفستان أبيض من تشكيلة "كالفن كلاين"، مع مجوهرات بولغري وحقيبة يد صغيرة باللونين الأبيض والأسود.

ووصلت كيت هيدسون بفستان أبيض من الماركة الإيطالية "فيرساتشي"، مع مجوهرات ناعمة وحقيبة يد براقة.

وظهرت النجمة الجميلة بنيلوبي كروز بفستان زهري شاحب مع وشاح بالإضافة إلى حزام أسود من توقيع Giambattista Valli Couture.

فيما تألقت شارليز ثيرون بفستان أسود أنيق من توقيع "ديور"

فيما كان فستان جوليا روبرتس من توقيع "جيفنشي" أسود طويل من الدانتيل.

واختارت آن هاثاواي، من عند "غوتشي"، فستانا أسود بدون أكمام مع قصة مستقيمة، ومجوهرات من عند "نيل لان".

إيما واتسون هي الأخرى تميزت بإطلالة باللون الأسود من عند فيرا وانغ، ومجوهرات من شانيل.

وتألقت بورتيا دي روسي بفستان من البيج الذهبي من قماش الدانتيل المشبك من نعيم خان، مع مجوهرات براقة وحقيبة يد ذهبية مرصعة.

فيما ارتدت جولي دلبي فستانا أبيض من قماش شفاف وبراق من "جيني بيكهام"، مع بروش مرصع بالأحجار.

فيما لمعت كل من سارة بولسون بفستان ذهبي من توقيع إيلي صعب

وارتدت كريستين تشينوويث فستانا معدني اللون من "روبرتو كافالي".

وظهرت ليدي غاغا في مظهر أقل من المعتاد عليه حيث ارتدت فستانا لونه أبيض وزهري من "فيرساتشي" مع وشاح.

ووصلت النجمة الحامل أوليفيا وايلد في ثوب أسود بدون أكمام من "فالنتينو"،

فيما ارتدت ميريل ستريب بلوزة بأكمام طويلة بلون كريمي وتنورة سوداء طويلة مع حزام.

