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فساتين نجمات هوليوود في الأوسكار.. تنافس من نوع فاخر

المصدر: العربية.نت
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تزينت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2014 الذي أقيم ليل أمس، في لوس أنجلوس بأجمل صيحات الموضة وأحدثها على النجمات العالميات اللاتي يرتدين من أفخر وأفخم الماركات العالمية من فساتين السهرة مرورا بالمجوهرات باهظة الثمن والأحذية والحقائب اليدوية.

ووصفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية حفل أوسكار 2014 بأنه "أكبر ليلة تقام في الوسط الفني وأعظم عرض للأزياء على الأرض".

كيت بلانشيت كيت بلانشيت

وجذبت كيت بلانشيت التي فازت بجائزة أفضل ممثلة الأنظار بفستان من تصميم أرماني بلون "البيج" من قماش الدانتيل الراقي المطبع بالورود بالبيج الذهبي، مع مجوهرات "شوبارد".

جنيفر لورانس جنيفر لورانس

فيما تألقت جنيفر لورانس بفستان طويل برتقالي من توقيع "ديور" بدون أكمام.

لوبيتا نيونج لوبيتا نيونج

أما لوبيتا نيونج التي فازت بأفضل ممثلة مساعدة تألقت بفستان من اللون الأزرق السماوي من ماركة "بارادا"،

إيمي آدمز إيمي آدمز

فيما ارتدت إيمي آدمز من دار الأزياء العالمية "غوتشي" فستانا أزرق غامقا "كحلي" وبدون حمالات،

ساندرا بولوك ساندرا بولوك

فيما اختارت ساندرا بولوك فستانا بنفس اللون من الساتان بدون حمالات أيضا من توقيع إلكساندر ماكوين ومجوهرات لورين شوارتز.

أنجلينا جولي وبراد بيت أنجلينا جولي وبراد بيت

أما النجمة الأميركية أنجلينا جولي التي وصلت مع صديقها النجم العالمي براد بيت فخطفت الأنظار من خلال اختيارها لفستان من الدانتيل الشفاف المرصع من توقيع إيلي صعب.

نعومي واتس نعومي واتس

وتألقت نعومي واتس بفستان أبيض من تشكيلة "كالفن كلاين"، مع مجوهرات بولغري وحقيبة يد صغيرة باللونين الأبيض والأسود.

كيت هيدسون كيت هيدسون

ووصلت كيت هيدسون بفستان أبيض من الماركة الإيطالية "فيرساتشي"، مع مجوهرات ناعمة وحقيبة يد براقة.

بنيلوبي كروز بنيلوبي كروز

وظهرت النجمة الجميلة بنيلوبي كروز بفستان زهري شاحب مع وشاح بالإضافة إلى حزام أسود من توقيع Giambattista Valli Couture.

شارليز ثيرون شارليز ثيرون

فيما تألقت شارليز ثيرون بفستان أسود أنيق من توقيع "ديور"

جوليا روبرتس جوليا روبرتس

فيما كان فستان جوليا روبرتس من توقيع "جيفنشي" أسود طويل من الدانتيل.

آن هاثاواي آن هاثاواي

واختارت آن هاثاواي، من عند "غوتشي"، فستانا أسود بدون أكمام مع قصة مستقيمة، ومجوهرات من عند "نيل لان".

إيما واتسون إيما واتسون

إيما واتسون هي الأخرى تميزت بإطلالة باللون الأسود من عند فيرا وانغ، ومجوهرات من شانيل.

بورتيا دي روسي بورتيا دي روسي

وتألقت بورتيا دي روسي بفستان من البيج الذهبي من قماش الدانتيل المشبك من نعيم خان، مع مجوهرات براقة وحقيبة يد ذهبية مرصعة.

جولي دلبي جولي دلبي

فيما ارتدت جولي دلبي فستانا أبيض من قماش شفاف وبراق من "جيني بيكهام"، مع بروش مرصع بالأحجار.

سارة بولسون سارة بولسون

فيما لمعت كل من سارة بولسون بفستان ذهبي من توقيع إيلي صعب

كريستين تشينوويث كريستين تشينوويث

وارتدت كريستين تشينوويث فستانا معدني اللون من "روبرتو كافالي".

ليدي غاغا ليدي غاغا

وظهرت ليدي غاغا في مظهر أقل من المعتاد عليه حيث ارتدت فستانا لونه أبيض وزهري من "فيرساتشي" مع وشاح.

أوليفيا وايلد أوليفيا وايلد

ووصلت النجمة الحامل أوليفيا وايلد في ثوب أسود بدون أكمام من "فالنتينو"،

ميريل ستريب ميريل ستريب

فيما ارتدت ميريل ستريب بلوزة بأكمام طويلة بلون كريمي وتنورة سوداء طويلة مع حزام.

كلمات دالّة

#الاوسكار, #فساتين, #هوليوود, #لوس أنجلوس, #أناقة

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