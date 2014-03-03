بالصور.. لحظات التقدم في السن 25 عاماً

اعتاد فنان أميركي أن يلتقط صورة لوجهه كل يوم على مدار 25 عاماً ليلاحظ علامات تقدمه في العمر يوماً بعد يوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد بدأ كارل بادن في التقاط الصور لوجهه في 23 فبراير 1987، حيث كان يبلغ من العمر 34 عاماً، واستمر إلى 3 نوفمبر 2011 حين بلغ 61 عاماً.

فوجئ بادن بأنه قد التقط أكثر من 9500 صورة، استخدم منها حوالي 2500 صورة ليدمجها في شكل مقطع فيديو صغير لمدة دقيقتين يظهر كيفية ظهور علامات الكبر على وجه الإنسان.

ونشر مقطع الفيديو على موقع "يوتيوب" تحت عنوان: 24 عاماً.. 8 أشهر.. 11 يوماً.. في دقيقتين.