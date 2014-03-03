كارداشيان تخطف أضواء الأوسكار بحضورها حفلاً خيرياً

خطفت الفنانة الأميركية، والوجه التلفزيوني المعروف عالمياً، كيم كارداشيان الأضواء من احتفالات الأوسكار بأكملها، عندما حضرت حفلاً خيرياً لهيئة إغاثية معنية بمساعدة مرضى الإيدز، وذلك بحضور شقيقتيها اللتين ظهرتا بصورة لافتة وخطفتا الأضواء هما أيضاً.

وبينما كان الوسط الفني والإعلاميون والمراقبون مشغولين بالفيلم الفائز بجائزة "أوسكار" هبطت كارداشيان على حفل مسائي لمؤسسة "التون جون" المعنية بمساعدة مرضى الإيدز، لتؤكد أن "كل العيون عليها"، كما قالت جريدة "ديلي ميل"، وليس على جوائز أوسكار ولا الأفلام المتنافسة.

وبحسب الصور التي نشرتها "ديلي ميل" فقد ظهرت كيم كارداشيان ومعها شقيقتها كهولي البالغة من العمر 29 عاماً بملابس تخطف الأضواء، أما الأخت الكبرى لهما وهي كورتيني البالغة من العمر34 عاماً فقد ظهرت بملابس سوداء أشبه بملابس الرجال، لتثير الإعجاب هي الأخرى بأزيائها الخارجة عن المألوف.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأخوات الثلاث استمتعن بطعام فاخر قدمه الشيف الخبير جوردون رامسي، فيما كان كل من إد شيران وجوني دانيل يقدمان عروضاً على المسرح مع مقطوعات موسيقية مختلفة.