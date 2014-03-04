أول ظهور لسيارة "هوراكان" أحدث طرازات اللامبرغيني

تشهد العاصمة السويسرية انطلاق معرض السيارات الدولي يوم الخميس، والذي يغلب علية طابع السيارات الفارهة، ومن المتوقع أن تحضره 60 دولة حول العالم.

فكبار مصنعي السيارات في العالم يتهيؤون للاجتماع في المعرض الدولي للسيارات في جنيف لعرض أفضل منتجاتهم، والذي سيشهد الظهور العالمي الأول للموديل الجديد من اللامبرغيني "هوراكان" Huracan التي سيعرض تصميمها بشكل مختلف عن المعتاد. السيارة مزودة بتقنيات متقدمة وتمتاز بسرعتها الفائقة والتي تصل إلى 325 كيلو متراً في الساعة.

وسيتمتع زوار المعرض أيضاً بمشاهدة جيل مختلف من السيارات الكهربائية الحديثة التي لا تحتاج إلى سائق وتمتاز بمقاعد تشبه مقاعد درجة رجال الأعمال في الطائرات الحديثة وهي مزودة بشاشة تلفزيونية.

كما سيشهد المعرض أيضاً طرح أحدث منتجات التعاون بين شركتي "بي ام دبليو" و"ميني كوبر" وهي السيارة المعروفة بـ"mini clubman"، وستكون السيارة الجديدة أكثر رشاقة، حيث يزيد طولها بنحو 26 سنتيمتراً عن طول السيارة الميني العادية، ويقل عرضها بمقدار 17 سنتيمتراً. ويقول مصنعوها إنها تعبر عن فلسفة جديدة للشركة، وتقدم مستوى جديداً من السيارات.