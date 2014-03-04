بيل غيتس يستعيد لقب أغنى رجل من كارلوس سليم

استعاد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة للبرمجيات لقب أغنى رجل في العالم، وفقا لقائمة مجلة فوربس الصادرة أمس الاثنين؛ ليتفوق على الملياردير المكسيكي، اللبناني الأصل، كارلوس سليم الذي احتفظ باللقب لمدة 4 سنوات.

ووفقا للتقرير السنوي للمجلة، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن ثروة بيل غيتس بلغت 76 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار أسهم مايكروسوفت، وهو ما يزيد بمقدار 9 مليارات دولار عن قيمة ثروته العام الماضي عندما كان غيتس في المركز الثاني في القائمة.

وفي المقابل، فإن اللبناني الأصل، سليم كان الوحيد بين أغنى 10 رجال في العالم الذي تراجعت قيمة ثروته خلال العام الماضي، حيث انخفضت بمقدار مليار دولار إلى 72 مليار دولار نتيجة انخفاض قيمة استثماراته في مجال التعدين على خلفية انخفاض أسعار الذهب والنحاس.

وفي المركز الثالث جاء إمبراطور تجارة التجزئة الإسباني أمانسيو أورتيجا الذي يمتلك العديد من المتاجر الشهيرة، ومنها سلسلة زارا. وتبلغ ثروته 64 مليار دولار وتلاه الأميركي وارين بافيت بثورة قدرها 58 مليار دولار، ثم لاري إيلسون رئيس شركة البرمجيات أوركل بثروة قدرها 48 مليار دولار.

وفي المركزين السادس والسابع جاء رجلا الصناعة الشقيقان تشارلز وديفيد كوش بثروة قدرها 40 مليار دولار لكل منهما. وفي المركز الثامن جاء إمبراطور أندية القمار شيلدون أديلسون بثروة قدرها 38 مليار دولار ثم كريستي وجيم وولتون وريثا سلسلة متاجر وول مارت في المركزين التاسع والعاشر.

وارتفع عدد المليارديرات في العالم بمقدار 268 مليارديرا إلى 1645 مليارديرا خلال 2013 وهي أكبر زيادة سنوية على الإطلاق. وبلغ إجمالي ثروات مليارديرات العالم في نهاية العام الماضي 6.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها تريليون دولار تقريبا عن العام السابق.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة دول العالم من حيث عدد المليارديرات؛ حيث بلغ نصيبها 492 مليارديرا، في حين بلغ نصيب أوروبا 468 مليارديرا وآسيا 444 مليارديرا.

وكان مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك ووكبيرغ صاحب أكبر زيادة في ثروته الفردية حيث زادت العام الماضي بمقدار 15.2 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار عندما تم طرح أسهم شركته للاكتتاب العام، ويحتل زوكبيرغ المركز 21 في قائمة أغنى أغنياء العالم.