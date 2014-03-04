سيجار كوبي أقصر لمواجهة حملات مكافحة التدخين

تعتمد كوبا استراتيجية جديدة لمواجهة حملات مكافحة التدخين في أنحاء العالم، وذلك بتقديم سيجار أقصر يمكن تدخينه بسرعة أكبر، بحسب ما كشف أحد رؤساء مجموعة "هابانوس إس إيه" الإسبانية الكوبية التي تسوق السيجار الشهير.

وقال لويس سانشيز هارغويندي على هامش فعاليات الدورة 16 من مهرجان السيجار في هافانا، الذي يستقطب كل سنة مئات الشركات والخبراء في السيجار الكوبي، إنه "من المنطقي في ظل القيود التي تفرض على التدخين في أنحاء العالم أجمع، تقديم سيجار بمذاق أقوى يدخن بوقت أقصر".

ومن المنتجات الجديدة المعروضة هذه السنة في المهرجان، سيجار "بارتاغاس دي 6"،الذي يبلغ طوله 9 سنتمترات، في حين أن السيجار التقليدي الأطول قد يصل إلى الضعف.

وأكدت شركة "هابانوس إس إيه"، التي تحتفي هذه السنة بالذكرى العشرين لتأسيسها، "أنه يدخن في حوالي 15 دقيقة.

ويعرف السيجار الكوبي بجودته العالية، وهو يعد منتجاً فريداً من نوعه في أنحاء العالم أجمع، وذلك بفضل نوعية الأراضي الكوبية والمناخ السائد في البلاد حيث يزرع التبغ منذ قرون.

وأكبر أسواق السيجار الكوبي هي إسبانيا وفرنسا والصين وألمانيا وسويسرا وكوبا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.