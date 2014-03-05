الرياض وجدة بين أرخص مدن العالم.. وسنغافورة الأغلى

أصبحت سنغافورة المدينة الأغلى في العالم بسبب ارتفاع أسعار السيارات والخدمات العامة فيها، في حين حلت الرياض وجدة والجزائر ودمشق بين أرخص 10 مدن في العالم.

واحتلت باريس المرتبة الثانية في ترتيب المدن الأكثر غلاءً، على ما أظهرت الدراسة نصف السنوية الأخيرة لمجموعة الدراسات "ذي ايكونوميست انتليجنس يونيت"، فيما أتت أوسلو (النروج) وزيوريخ (سويسرا) وسيدني (أستراليا) ثالثة ورابعة وخامسة على التوالي.

وأطاحت سنغافورة بطوكيو التي تراجعت إلى المرتبة السادسة، مناصفة مع ملبورن (أستراليا) وجنيف (سويسرا) وكراكاس (فنزويلا) وكوبنهاغن (الدنمارك). وأتت لندن في المرتبة الـ15 ونيويورك في المرتبة الـ26 فقط من الترتيب.

وتحلل الدراسة المعروفة باسم "الدراسة حول كلفة العيش في العالم" أسعار حوالي 160 منتجا وخدمة في 140 مدينة موزعة على عشر فئات، وتهدف إلى مساعدة الشركات على احتساب المخصصات لكوادرها العاملة في دول أجنبية.

وفي المقابل، أتت في أسفل التصنيف بومباي (الهند) التي اعتبرت المدينة الأقل غلاء تليها كراتشي (باكستان) ونيودلهي (الهند).

وذكرت صحيفة "ذي انديبندنت" أن العاصمة السورية دمشق أتت في المرتبة الرابعة في المدن الأكثر رخصاً، تليها كاتماندو (النيبال) والجزائر وبوخاريست (رومانيا) وباناما. وأتت في المرتبة التاسعة والعاشرة في المدن الأقل غلاءً جدة ثم الرياض.