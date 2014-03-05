العثور على جثة رضيع في ثلاجة منزل في فرنسا

عثر على جثة رضيع توفي منذ حوالى سنتين في ثلاجة أحد منازل منطقة ليبور بشمال فرنسا، بحسب ما كشفت النيابة العامة.

وقد عثرت الشرطة على الجثة أثناء قيامها بتفتيش المنزل في إطار قضية أخرى. وكان الرضيع، الذي لم يعلن عن ولادته، قد بقي حيا لبضعة أيام.

وأوضح مساعد المدعي العام لوكالة "فرانس برس" أن ظروف وفاة الرضيع: "لا تزال غامضة حتى الآن، وما من عناصر تدل على مخطط قتل.. ولا يزال من الصعب استجواب الأم التي هي ضائعة بعض الشيء".

وأفاد مصدر قضائي بأن المرأة لديها طفلان ولشريكها طفل آخر. وللزوجين طفل مشترك أيضا. وتتراوح أعمار الأطفال بين أربعة أشهر وسبعة أعوام.