بالفيديو.. أسرة يمنية تعيش مع الأفاعي

لا شك أن الحاجة والفقر أم الاختراع، فالإنسان قد يفعل أي شيء ليعيل عائلته. هذا ما أظهره مقطع فيديو بثته القناة اليمنية لأفراد أسرة يعيشون بصحبة عدد من الأفاعي بسلاسة تامة وتآلف غريب، حتى الأطفال منهم يتعايشون معها، ويحملونها على أكتافهم وداخل ملابسهم، وهي تسرح في المنزل دون قيود، حتى إنها تتبختر بين الأسرة وداخل الملاءات.

وفي تعليق على أسئلة المراسل، أوضح رب الأسرة، عبيد عظيمي، أن الثعابين التي يملكها هي مصدر رزق له، فهو يصطادها ويبيعها ليعيل أولاده، وقد ظهر الرجل الستيني وهو يلاطف الأفاعي، حتى إنه يلاطفها ويفتح لها فمه دون أي تردد أو خوف، ويضعها حول رقبة صغاره ذكوراً وإناثاً. وأكد أن صغاره يتعاملون معها كأي حيوان أليف آخر.