ثروة بيل غيتس تزيد مليون دولار في الساعة

مرة جديدة يتصدر الأميركي بيل غيتس، أحد مؤسسي عملاق المعلوماتية "مايكروسوفت"، لائحة أغنى أغنياء العالم التي باتت تضم عددا قياسيا من أصحاب المليارات، حارماً المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم من اللقب الذي يحمله منذ أربع سنوات على ما أظهر تصنيف العام 2014 لمجلة فوربس الأميركية.

وزادت ثروة غيتس الذي يكرس معظم وقته لأعمال الخير، لكنه لا يزال ينشط داخل "مايكروسوفت"، تسعة مليارات دولار لتصل إلى 76 ملياراً. وتقدم بذلك على كارلوس سليم صاحب امبراطورية الاتصالات. أي أنه كان يربح 633 مليون دولار شهرياً وحوالي 21 مليونا يومياً، وما يقارب المليون بالساعة. يذكر أن غيتس معتاد على المركز الأول وقد استعاد تالياً مرتبة احتلها 15 مرة في السنوات العشرين الأخيرة.

أما سليم الذي خطف منه المركز الأول في السنوات الأربع الأخيرة فاكتفى بالمركز الثاني بعدما تراجعت ثروته بمليار دولار في غضون سنة إلى 72 مليارا.

وعزز الإسباني امانثيو اورتيغا مؤسس ماركة زارا للألبسة موقعه في المركز الثالث الذي احتله العام الماضي مع 64 مليار دولار، أي أكثر بسبعة مليارات على ما أوضحت "فوربس".

وكشف ترتيب العام 2014 ارتفاعاً كبيراً في عدد أصحاب المليارات عبر العالم، ما يؤشر إلى طي صفحة الأزمة المالية ويعزز فرضيات تفاقم التباين. وبلغ عدد أصحاب المليارات 1645 شخصاً بارتفاع نسبته 15.3% في غضون سنة، وهو رقم قياسي مطلق منذ بدء التصنيف قبل 27 عاماً. وفي العام 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية كان عدد أصحاب المليارات 793 شخصاً. وثلثا أصحاب المليارات هؤلاء حققوا ثروتهم بأنفسهم، فيما الباقون ورثوها كلياً أو جزئياً.