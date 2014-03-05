عالم نفس لمساعدة إنجلترا على التألق في المونديال

وجهت الدعوة إلى العالم النفسي الرياضي ستيف بيترز لإحياء الأمل لدى منتخب إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم، بعدما أتى عمله بثماره مع الفريق البريطاني للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية، كما ساعد نادي ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روي هودجسون، مدرب منتخب إنجلترا، أمس الثلاثاء، تعليقاً على الخبر: "يمتلك سجلا رائعا.. نحن سعداء بالحصول على الرجل الذي أردناه".

وقدم المنتخب الإنجليزي عروضا سيئة في آخر بطولتين كبيرتين، وتفوقت عليه ألمانيا في دور الـ16 لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2012.

وركلات الترجيح هي نقطة ضعف المنتخبات الإنجليزية رغم أن هودجسون قال إن بيترز لم يتم تعيينه ليعالج هذه المشكلة بالتحديد.

وقال هودجسون في مؤتمر صحافي: "أعلم أن العناوين ستكون "إنجلترا لا تستطيع التسجيل من ركلة جزاء"، لذلك فسيضمن ستيف بيترز أن نسجل خمسة من خمسة.. سيكون هذا أمرا في غاية الصعوبة، لأن ستيف قال بوضوح إنه لن يستطيع مساعدتنا في ذلك".

ويتم استخدام علماء النفس على نطاق واسع في الرياضة. وقال ستيفن جيرارد قائد ليفربول وإنجلترا إن وجود بيترز مع الفريق يمثل أنباء رائعة لفرص المنتخب الإنجليزي في النجاح بالبرازيل هذا العام.

وأضاف جيرارد، الذي عمل مع بيترز على مستوى الأندية، في مؤتمر صحافي: "ستيف بيترز ليس من النوع الذي يرغمك على رؤيته.. يترك الأمر تماما لك، لكن بالنسبة لي أحاول دائما الحصول على أي استفادة يمكنني الخروج بها".

وبدأ بيترز عمله مع الاتحاد البريطاني للدراجات في 2001 وساعدت أساليبه في الحصول على مجموعة من الميداليات في ألعاب لندن الأولمبية 2012 بالإضافة للقبين متتاليين في سباق فرنسا لصالح برادلي ويجينز وكريس فروم.

يذكر أن إنجلترا ستلتقي مع إيطاليا وأوروجواي وكوستاريكا في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم.