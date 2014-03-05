محاكمة جنرال أميركي بتهمة الاغتصاب

أعلن الجيش الأميركي أن محاكمة الجنرال الأميركي جيفري سنكلير، المتهم خصوصاً باغتصاب مجندة تابعة له، بدأت الثلاثاء أمام محكمة ميدانية في فورت براغ (كارولينا الشمالية) في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ووجهت إلى الجنرال سنكلير (51 عاما) الذي كان مساعد قائد الفرقة 82 المجوقلة، 22 تهمة من بينها تهمة الاغتصاب والزنا والقيام "بتصرف غير مناسب لضابط ورجل".

وفي حال ثبتت التهم الموجهة إليه قد يحكم عليه بالسجن المؤبد. ويشتبه بأنه أقام علاقة زنا لمدة ثلاث سنوات مع مجندة تبلغ 34 عاما، خصوصا خلال عمليات انتشار في العراق وأفغانستان، وهو تصرف يتطلب المثول أمام محكمة ميدانية بالنسبة للقضاء العسكري الأميركي.

واتهمته هذه المرأة، وهي برتبة كابتن، بالاغتصاب وتهديدها بالقتل وقتل عائلتها.

وأقر الجنرال بممارسته الزنا ولكنه نفى أن يكون قد أرغمها على ذلك، حسب ما أعلنت الصحيفة المحلية "فايتفيل اوبزرفر". واتهمه القرار الاتهامي بتجاوز حد السلطة.