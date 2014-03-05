وسط أزمة أوكرانيا.. بوتين مرشح لجائزة نوبل للسلام

دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائرة المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2014 إلا أن الأزمة الدائرة في أوكرانيا ستكون موضع اعتبار لجنة الاختيار.

وقال جير لوندستاد مدير معهد نوبل النرويجي إن هناك عددا قياسيا للمرشحين لجائزة 2014 بلغ 278 بينهم 47 منظمة.

وقدم أعضاء اللجنة الذين التقوا الثلاثاء مقترحاتهم الخاصة مع التركيز على الاضطرابات الجارية في الآونة الأخيرة بأنحاء العالم.

وقال لوندستاد "جزء من الغرض للاجتماع الأول للجنة هو وضع الأحداث الجارية في الحسبان، ومحاولة أعضاء اللجنة توقع التطورات المحتملة في المناطق السياسية الساخنة".

وسيطرت روسيا على منطقة القرم في أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 22 من فبراير، وهو ما أدى إلى أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن بين المرشحين أيضا للجائزة بابا الفاتيكان فرنسيس وإدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية.

ودخلت دائرة الترشيحات الفتاة الباكستانية ملالا يوسف التي أطلقت حركة طالبان النار على رأسها لدفاعها عن حق الفتيات في التعليم، وكذلك عدة منشقين روس بمجال حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تناقش اللجة أيضا الصراعات بين المحتجين والحكومات في تايلاند وفنزويلا، وقال لوندستاد "نتلقى عددا متزايدا من الترشيحات من أشخاص في دول لم تقدم مرشحين من قبل".

ورغم الحفاظ على سرية الأسماء المرشحة طيلة 50 عاما إلا أن آلاف الأشخاص بأنحاء العالم يستطيعون اقتراح مرشحين بما في ذلك أي عضو في أي مجلس تشريعي وكثيرون يعلنون عن اختياراتهم.