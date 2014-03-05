"شانيل" تنقل عروض الأزياء إلى مراكز التسوق

دعا أحد عمالقة الموضة في العالم معجبيه إلى تجربة تقديم عرض "شانيل" لأحدث الألبسة الخريفية الشتوية لموسم 2014-2015 في مركز تسوق كبير في باريس.

وبالفعل حوّل المصمم كارل لاجيرفيلد منصة العرض المعروفة باسم "القصر الكبير" إلى سوبرماركت حقيقية.

وظهر في أحد أقسام السوبرماركت، المصمم كارل لاجيرفيلد بصحبة عارضة الأزياء كارا ديليفينغ، وهي ترتدي لباسا ورديا بينما كان هو يرتدي لباسا أسود ونظارات أكثر سوادا. كما ظهرت النجمة ريهانا وهي تلاعب كلبا، وفي صورة أخرى كانت تركب عربة تسوق برفقة العارضة كارا ديليفينغ.

وفي زوايا السوبرماركت أمكن مشاهدة زوار عرض "شانيل" للألبسة، وهم يتابعون بدهشة حركة العارضات بين زوايا "السوبرماركت"، في مشهد أقرب إلى الواقع اليومي والأبعد عن أجواء صالونات العرض التقليدية.