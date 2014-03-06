سر "سامسونغ" في صورة إيلين الشهيرة بحفل الأوسكار

أكدت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة أن الصورة الشهيرة التي التقطت خلال حفل الأوسكار بواسطة أحد هواتفها "شكلت مفاجأة للجميع" رغم نشر مقال الثلاثاء ذكر أن كل شيء كان مخططاً له مسبقاً.

فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصورة التي تضم مقدمة سهرة الأوسكار ايلين دي جينيريس محاطة بكوكبة من النجوم "لم تكن مرتجلة كلياً" بل هي جزء من اتفاق بين محطة "ايه بي سي" التي تنقل السهرة و"سامسونغ" في إطار عقد إعلانات بقيمة 20 مليون دولار.

ولاقت الصورة التي التقطت بواسطة هاتف ذكي من صنع "سامسونغ" رواجاً هائلاً على الفور عبر خدمة "تويتر" إذ أعيد بثها مئة ألف مرة في غضون خمس دقائق، قبل أن تصل إلى حدود مليوني مرة بعد ساعة ونصف الساعة على ذلك.

وكان أعيد بث الصورة أكثر من 3,25 ملايين مرة حتى الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن إيلين دي جينيريس أبلغت منظمي الأوسكار رغبتها بالتقاط صور "سيلفي" خلال السهرة فطلبت منها "ايه بي سي" عندها أن تستخدم جهازاً من "سامسونغ" بموجب اتفاقية إعلانات وشراكة. وقد "تدربت" المقدمة على كيفية استخدام الهاتف على يد مسؤولين من سامسونغ خلال التمارين قبل الحفلة، مع أن الممثل برادلي كوبر هو الذي التقط الصورة في نهاية المطاف.

من جهتها، قالت سامسونغ في بيان "بصفتنا شركاء لسهرة الأوسكار وبما أن ثمة عقداً لاستخدام منتجاتنا مع "ايه بي سي" سررنا جداً برؤية إيلين تستخدم جهازنا خلال التقاط صورة "سيلفي" هذه التي باتت على كل لسان".

وأضافت المجموعة "شكل ذلك مفاجأة للجميع وهي التقطت شيئاً، لم يكن أحد يتوقعه".

وأضافت أنه "تكريماً لهذا الحدث الكبير" ستتبرع بثلاثة ملايين دولار إلى جمعيتين خيريتين من اختيار إيلين دي جينيريس.

يذكر أن الصورة الشهيرة ضمت إلى جانب مقدمة البرامج الأميركية نجوماً من أمثال براد بيت وأنجلينا جولي وجينيفر لورانس وبرادلي كوبر وجوليا روبرتس وميريل ستريب.