3 آلاف غطاس يشاركون في عملية تنظيف لقاع البحر الأحمر

يقوم نحو 3 آلاف غطاس من مختلف بقاع العالم بأكبر عملية تنظيف لقاع البحر الأحمر في منطقة سهل حشيش، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة الدولي الأول لسياحة الغوص وحماية البيئة الذي ينطلق في 30 مايو المقبل.

وقال رئيس المهرجان، سيد لاشين، "إن المهرجان يقام تحت رعاية وزارتي السياحة والبيئة المصريتين، ويسعى إلى إدخال اسم مصر في الموسوعة العالمية، في إطار المبادرات التي تتم من أجل إنعاش وتنشيط السياحة في مصر بشكل جديد ومختلف".

وسيقوم الغطاسون بغطسة مشتركة لمدة ربع ساعة ينظفون خلالها قاع البحر من كل الملوثات، التي يستطيعون الوصول إليها لحماية السلاسل المرجانية التي تشكل أحد أهم معالم البحر الأحمر وسواحل سهل حشيش، التي تعتبر من أجمل المناطق السياحية في هذه المنطقة.