بالفيديو.. طفل يقتحم مباراة كرة قدم ونيمار يحتضنه

انتشر على موقع يوتيوب فيديو لطفل يقتحم ملعب Soccer city في جوهانسبرغ، حيث أقيمت مباراة جنوب إفريقيا والبرازيل الودية منذ يومين، والتي انتهت بفوز البرازيل بخماسية نظيفة. فالطفل الذي دفعه شغفه إلى اقتحام الملعب، بعد نهاية المباراة، متجاوزاً الأمن ومسرعاً لرؤية نجوم المنتخب البرازيلي، بات هو الآخر نجماً على ما يبدو.

فقد تدخل نيمار الذي أحرز ثلاثة أهداف خلال اللقاء، مطالباً الأمن بترك الطفل واحتضنه، مصطحباً إياه لرؤية بقية نجوم الفريق. فما كان من هؤلاء إلا أن تهافتوا للاحتفال بفوزهم مع هذا الطفل الجريء.

ولا شك أن السعادة غمرت الطفل، الذي سيحتفظ بذكرى نادرة جمعته مع أبرز نجوم الكرة.

يذكر أن منتخب البرازيل سحق مستضيفه الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفائز لنهائيات كأس العالم التي ستقام على أرضه.

وجاءت خماسية راقصي السامبا عبر كلٍ من أوسكار دوس سانتوس، ونيمار دا سيلفا، وفيرناندينيو. وقد خاضت البرازيل الشوط الأول بقمصيها الأول (الأصفر) قبل أن تستبدله في الشوط الثاني بقميصها الاحتياطي الأزرق.