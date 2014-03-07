تعليق مهام ضابط أميركي تورط في مداعبة قاضية

أعلن البنتاغون، أمس الخميس، أن ضابطاً أميركياً يترأس المدعين العامين المكلفين بملاحقة المعتدين جنسياً، يشتبه بتورطه في اعتداء جنسي، وعلقت مهامه خلال فترة التحقيق.

واتهم الكولونيل جوزف مورس بمداعبة قاضية تعمل معه. كما حاول تقبيلها، حسب ما قالت المدعية. وجرت هذه الوقائع في غرفة فندق عام 2011 بمناسبة مؤتمر حول مكافحة الاعتداءات الجنسية.

وقال مسؤول في سلاح البر الأميركي إن "هذه القضية هي مدار تحقيق، والشخص المعني علقت مهامه بانتظار نتائج التحقيقات".

وكان الكولونيل مورس على رأس وحدة تدرب مدعين عامين عسكريين مكلفين بملاحقة قضايا الجرائم الجنسية والعنف المنزلي والعنف ضد الأطفال.