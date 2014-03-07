فيديو لأم تحاول قتل أطفالها والانتحار في مياه المحيط

استطاعت الشرطة الأميركية إنقاذ 3 أطفال حاولت والدتهم قتلهم والانتحار، حيث انحرفت عمداً بسيارتها داخل المحيط على شاطئ "ديتونا" في ولاية فلوريدا، وفق ما أفاد شهود عيان لقناة Cbc الأميركية.

وبدأت عملية الإنقاذ بالطفلين الأكبر سناً اللذين تراوح عمرهما بين 9 و10 سنوات، بعد أن سمعت الشرطة صراخا مدوياً. ومن ثم اكتشفت وجود طفل ثالث يبلغ من العمر حوالي 3 أعوام، عالقاً داخل السيارة.

وقال "تيم تسيندر، "وهو شاهد عيان كان برفقة زوجته في سيارة خلف "الميني فان" السوداء التي كان على متنها الأم وأطفالها، إنه رأى أحد الأطفال يحاول التحكم في عجلة القيادة صارخاً مراراً "والدتنا تريد قتلنا".

بينما قال شاهد آخر، إن الأم التي تأكدت هويتها لاحقاً، كسرت نافذة السيارة محاولة المضي قدماً في الانتحار داخل المحيط غير مكترثة بصغارها، عازية السبب إلى سماعها أصوات شياطين. في حين أفادت المعلومات أن الشرطة كانت ارتابت بتصرفات الأم قبل الحادث، فحققت معها واستجوبتها ومن ثم تركتها تعود إلى أطفالها.

وأظهر الفيديو تفاصيل عملية الإنقاذ، حيث قام رجال الإنقاذ بإخراج الأطفال تباعاً.