للأميركيات فقط.. محكمة تجيز تصوير التنانير القصيرة

قضت المحكمة العليا في بوسطن، الأربعاء الماضي، بحق المصورين في التقاط مشاهد للتنانير القصيرة، وقالت إن التقاط صور ومقاطع فيديو للإناث في هذا الوضع بالأماكن العامة من قبل مختلسي النظر هو عمل قانوني بنسبة مئة في المئة.

ويعود الحكم إلى المتهم مايكل روبرتسون (32 عاماً)، الذي اعتقل عام 2010 عندما استخدم هاتفه المتحرك لتسجيل صور ومقاطع فيديو لنساء يرتدين تنانير قصيرة، نقلاً عن مدونة petapixel.

وتلقت الشرطة عدة شكاوى، وضبطت المتهم أثناء محاولة تصوير مقطع فيديو لشرطية ترتدي تنورة قصيرة.

وقام رجال شرطة سريين في بوسطن باعتقال الرجل، وتم توجيه تهمة التلصص إليه.

وفي النهاية، استجابت المحكمة لاستئناف قدمه المتهم وقررت أن النساء اللاتي تم تصويرهن يرتدين تنانير قصيرة لم يكن عراياً بالكامل أو جزئياً، حسب المصطلح القانوني الذي استخدمته المحكمة.

وقالت المحكمة إن المرأة التي ترتدي تنورة قصيرة هي ليست عارية بأي حال من الأحوال.

ويعتبر القانون في أميركا أن تصوير النساء انتهاك لحقهن في الخصوصية.

ويحظر القانون تصوير الأشخاص الأميركيين العرايا بالكامل أو جزئياً، ولكن المحكمة ذهبت إلى أن التنورة القصيرة ليست عرياً.

وكان المتهم يواجه عقوبة بالحبس لمدة عامين ونصف قبل أن تصدر المحكمة قرارها المذكور.