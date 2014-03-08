إخلاء طائرة هندية بعد احتراق أحد إطاراتها

شب حريق في أحد الإطارات الخلفية لطائرة إيرباص إيه 320 تشغلها شركة هندية للطيران الاقتصادي بعد هبوطها في مطار نيبال الدولي في كاتمندو اليوم السبت.

وتم إخلاء الطائرة من جميع الركاب عبر أبواب الطوارئ، وكان على متن الطائرة 176 راكباً وطاقم الطائرة المكون من 6 أفراد في رحلة تابعة لشركة إنديجو قادمة من نيودلهي .

وشب الحريق في أحد الإطارات الخلفية للطائرة، بينما كانت في طريقها إلى مكان التوقف بعد الهبوط، وجاء في بيان شركة إنديجو أنه لم يتم ملاحظة النار إلا بعد التوقف، وقالت الشركة إنها أوقفت الطائرة عن العمل للفحص.