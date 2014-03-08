التقاط الصور من تحت تنانير النساء بأميركا.. بات جنحة

أصبح التقاط الصور من تحت تنانير النساء جنحة قد يواجه مرتكبها عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة مع غرامة قدرها 5 آلاف دولار في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة. وأتى هذا القانون الجديد الذي أقر الجمعة لملء فراغ قانوني في هذا المجال.

فقد وقع حاكم ماساتشوستس الديمقراطي، ديفال باتريك، هذا القانون الجديد بعد يومين على قرار قضائي برأ رجلاً التقط سراً صوراً من تحت تنورة امرأة في قطار الأنفاق في بوسطن. واعتبر القاضي أن لا أساس قانونياً لإدانة المتهم.

والقانون الذي صدر الجمعة دخل حيز التنفيذ فوراً. وقال الحاكم إن القانون اعتمد كردة فعل على قرار القضاء الذي صدر الأربعاء. وأوضح مكتب الحاكم "أنه مع هذا لقانون، أصبحت جنحة التقاط صور أو تصوير شريط فيديو أو المراقبة الإلكترونية للأجزاء الحميمية لشخص آخر، بشكل سري، سواء أكان ذلك تحت الملابس أو حولها".

ويواجه الأشخاص الذين يدانون بهذه التهمة عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة، قد تكون مرفقة بغرامة قدرها خمسة آلاف دولار. وفي حال كان ضحية هذه الجنحة طفلاً، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن خمس سنوات مع الغرامة المالية نفسها.