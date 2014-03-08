مقتل 3 متسلقي جبال فرنسيين في الأردن

قضى ثلاثة فرنسيين فيما كانوا يحاولون تسلق جبل في منطقة وادي رم السياحية في جنوب الأردن، وفق ما أفادت السبت دائرة الدفاع المدني في عمان.

وقال مسؤول في هذه الدائرة، لفرانس برس: "إن ثلاثة فرنسيين هم امرأتان ورجل سقطوا من مرتفع فيما كانوا يحاولون تسلق جبل في وادي رم".

وأضاف "أن مواطنا أردنيا عثر على جثثهم صباح السبت، وقام بإبلاغنا. حتى الآن، لا نملك تفاصيل عن ظروف الحادث".

من جانبه، أعرب وزير السياحة الأردني نضال القطامين السبت، عن "أسفه للحادث الذي تعرضت له مجموعة من السياح من الجنسية الفرنسية إثر انقطاع حبل التسلق بهم أثناء ممارسة رياضة التسلق على أحد جبال وادي رم، ما أودى بحياة ثلاثة منهم".

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، "أن هذه المجموعة من السياح قدمت للمنطقة بشكل فردي وبدون تنسيق أو تسجيل دخول أو مرافقة دليل سياحي مختص".

ودعا الوزير، السياح إلى التنسيق مع الجهات المختصة في ما يتعلق بسياحة المغامرات والتسلق تحديداً، وإعلام مراكز وزارة السياحة المنتشرة في المواقع السياحية الأثرية عن النشاطات السياحية للمجموعات أو الأفراد وخصوصا سياحة المغامرات".

وتعذر حتى الآن الاتصال بالسفارة الفرنسية في عمان للحصول منها على تعليق.

ومنطقة وادي رم التي تبعد حوالي 250 كلم جنوب عمان مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو كموقع طبيعي وثقافي محمي.