3 رجال يتجولون بالكعب العالي في اليوم العالمي للمرأة

في يوم المرأة العالمي، تكثر لوائح الشرف وتصنيفات النساء الأكثر تأثيراً في محيطهن أو الرائدات في أعمالهن، وتغيب المرأة العادية، تلك التي تناضل بشكل يومي بحسب قدرتها وظروفها. لعل هذا ما دفع بشبان لبنانيين بالتوجه إلى تلك المرأة بالذات دون سواها.

فقد أراد 3 شبان لبنانيون توجيه تحية بسيطة ومرحة إلى كل أم وأخت وزوجة وحبيبة وصديقة، إلى كل أنثى، ولكن على طريقتهم الخاصة. فما كان منهم إلا أن ارتدوا بزاتهم الرسمية، مع حذاء نسائي بكعب عالٍ، وراحوا يتجولون في أحد المراكز التجارية في لبنان!

سماح الحكيم، سمّار ووجيد الحتّي، قرّروا الاحتفال باكراً (في الخامس من مارس) باليوم العالمي للمرأة من خلال مبادرة غريبة أطلقتها حملة "Uf Chou Laziz" تحت عنوان "Men in Heels".

ولعل تلك العبارة البسيطة "لأنها امرأة، بحتِرِما من راسا لَكَعبا"، اختصرت كل الحملة. لا شك أن طريقة التعبير عن احترامهم للمرأة جاءت من أبسط الأبواب، لكنها مجرد رسالة غرضها هو التأكيد على أهمية المرأة في المجتمع، وتشجيع النهوض بها في شتّى المجالات وتعزيز المساواة في الحقوق، بحسب ما أوضح القيمون على الحملة.

وقد أهدت "Uf Chou Laziz" الفيلم إلى "كلّ أمّ وأخت وزوجة وخطيبة وصديقة وإلى كلّ النساء المذهلات في لبنان والعالم أجمع".



يُذكر أنّ "Uf Chou Laziz" هي حملة قامت بها جمعية "Uf Concepts" الهادفة إلى إظهار الجانب المرح والجميل من لبنان، بالرغم من مشاكله، من خلال مقالب ورقصات ارتجالية مفاجئة وحملات متفرقة.