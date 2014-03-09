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أغلى "آيفون" في العالم يبلغ سعره مليون دولار أميركي

المصدر: لندن - روسيا اليوم
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أصدرت شركة "آلكيميست لندن" المتخصصة في تزيين الأجهزة المحمولة بالمجوهرات هاتفي "آيفون 5 إس" مرصعين بالذهب وقطع الألماس.

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وتدعي الشركة بأن الهاتفين هما الأغلى في العالم، إذ حددت سعر الهاتف الواحد بمليون دولار أميركي، واعتمدت الشركة على الطريقة اليدوية في ترصيع الهاتفين بذهب من عيار 24 قيراطاً، بالإضافة إلى 700 قطعة من ألماس "في في إس" مجموعها أكثر من 7 قراريط.

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تضم اللوحة الخلفية من جسم الهاتف وحدها 53 قطعة ألماس، تزين "تفاحة أبل" والزر المركزي في الهاتف مطلي بقطعة واحدة متكاملة من الذهب، مع قطع جميلة من الألماس "2 قيراط".

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وعلى رغم ترويج الشركة لهاتفيها على أنهما الأغلى في العالم، إلا أن شركة أخرى اسمها "ستيوارت هافز" أصدرت العام الماضي هواتف "آيفون 5" بسعر وصل إلى 15 مليون دولار. ومعظم الكلفة كانت بزر التحكم الذي ثبتت عليه قطعة من الألماس الأسود "26 قيراطا" سعرها 14.5 مليون دولار، ويبقى نصف مليون دولار لباقي المجوهرات التي زينت الهاتف.

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