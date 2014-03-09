خسر 500 ألف بالمقامرة وهو ثمل فاشتكى على الكازينو

تجري السلطات الأميركية تحقيقاً بشأن شكوى تقدم بها مقامر أميركي يأخذ فيها على كازينو في لاس فيغاس أنه تركه يخسر نصف مليون دولار عندما كان ثملاً.

ويحظر القانون في ولاية نيفادا (غرب الولايات المتحدة) على الكازينوهات "السماح لأشخاص تبدو عليهم بوضوح أمارات السكر والمخدرات باللعب"، على ما أفاد رجل الأعمال مارك جونستون الذي تقدم بشكوى ضد الكازينو في عاصمة القمار الأميركية.

والشهر الماضي لعب جونستون، وهو مقامر كبير، لمدة 17 ساعة متتالية. وأكد أنه أدرك حجم خسائره في اليوم التالي عندما استفاق من النوم.

وأوضح مارك جونستون أنه بدأ يشرب قبل أن يستقل طائرة من لوس انجلوس إلى لاس فيغاس مع شريكة حياته، مضيفاً أنه لا يذكر شيئا مما حصل معه في ذلك المساء في الفترة التي تلت العشاء، أي عندما بدأ يقامر.

وجاء في شكواه التي أوردتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنه تناول حوالي 20 كأسا إضافية بعد ذلك عندما كان يقامر وكان ثملا إلى درجة أنه لم يعد يتعرف على الأوراق التي كانت بين يديه.

وقد كدس الخسائر بفضل تسليفات الكازينو، واستمر بالمقامرة حتى بعدما خلدت شريكته للنوم. وهذه الأخيرة صدمت عندما استفاقت في صباح اليوم التالي وأدركت أنه لا يزال يقامر.

وقال شون ليتل محامي جونستون للصحيفة: "في حالات كهذه وعندما يكون الشخص ثملا عادة ما يقترب منه موظف في الكازينو أو المشرف على طاولة المقامرة ليقول له أن يتوقف".

وفتحت الهيئة الضابطة لألعاب الميسر في ولاية نيفادا تحقيقا، "وهي تأخذ أقواله على محمل الجد"، على ما قال كارل بنيسون أحد المسؤولين فيها لوكالة "فرانس برس".