قرد مشاغب أشبع نمرين صغيرين ضرباً و"بهدلة"

أذاق قرد مشاغب نمرين صغيرين أصعب لحظات في حياتهما، حيث تلقيا منه صفعات كثيرة، من دون أن يتمكنا منه.

ورصدت كاميرا علماء طبيعة لحظات طريفة لقرد ظل يتلاعب بنمرين صغيرين، حيث أظهر فيديو للحادثة هذا القرد وهو يضرب النمرين على قفاهما أكثر من مرة، كما تمكن مرات عديدة من "قرص" أذنيهما.

وحاول النمران عبثاً القبض على القرد المشاغب، لكنه كان أسرع منهما في الهرب، ورغم سقوطه في إحدى المرات بعدما انكسر به الغصن، فإنه تمكن سريعاً من الإفلات من مخالب أحد النمرين.

وفيما يشبه لعبة القط والفأر، حاول أحد النمرين استغفال القرد متخفياً وراء شجرة، لكن القرد انتبه للحيلة، وهرب بعيداً بمجرد ظهور النمر.

ولم تفلح كل محاولات الإيقاع بالقرد من طرف النمرين الصغيرين قبل أن يجبرا على الانسحاب من المكان.