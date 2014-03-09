مشروع قانون عراقي يتيح زواج الفتيات في التاسعة

شاركت نحو 20 عراقية في مظاهرة، أمس السبت، بالعاصمة بغداد احتجاجاً على مشروع قانون وافقت عليه الحكومة يسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة، ويمنح حضانة الأبناء تلقائيا للآباء.

وكان وزير العدل حسن الشمري، العضو في حزب الفضيلة الإسلامي الشيعي، قد تقدم بمشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون الأحوال الجعفري" ووافقت عليه الحكومة في 25 فبراير الماضي وأحالته إلى البرلمان.

وبموجب هذا القانون فإن سن البلوغ للفتاة هو التاسعة، ما يعدها مؤهلة للزواج ويجعل من الأب القيم الوحيد على أطفاله من بعد عامهم الثاني.

وجاء احتجاج الناس أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وهتفت المحتجات: "في عيد المرأة العالمي.. نساء العراق في حداد".

وقالت الناشطة الحقوقية العراقية البارزة هناء إدوار: "نعتقد أن هذه جريمة ضد الإنسانية. سيحرم هذا القانون الفتاة من حقها في طفولة طبيعية".

كما ندد نيكولاي ملادينوف، ممثل الأمم المتحدة في العراق بالتشريع، وكتب عبر موقع "تويتر" أن مشروع القانون يعرض حقوق النساء المكفولة دستوريا للخطر.